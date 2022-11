Coronagolf met nieuwe variant zwelt aan in Noorwegen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 411 keer bekeken • bewaren

Het Noorse RIVM, Folkehelseinstituttet (NIPH) , constateert dat er - hoogstwaarschijnlijk - sprake is van een nieuwe golf coronabesmettingen in het land. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten steeg de afgelopen twee weken met ruim een derde. Het NIPH verwacht wel dat de druk op de gezondheidszorg deze winter niet veel groter zal zijn dan afgelopen zomer.

Ingvild Kjerkol, de minister van Volksgezondheid, stelt dat de regering klaar is om de beschermingsmaatregelen tegen het virus opnieuw in te voeren, als dat nodig mocht blijken. Kjerkol zegt dat vooral in de gaten gehouden wordt of er verschillende epidemieën tegelijk gaan ontstaan, van bijvoorbeeld wintergriep en corona.

Eerder deze week constateerden de Noorse autoriteiten dat een nieuwe variant van corona zich in het land begon te verspreiden. Deze zogeheten BF.7-variant zou in staat zijn door de afweersystemen en vaccinatiebescherming heen te breken. Het RIVM constateerde vorige maand dat dit type ook in Nederland voorkwam maar nog onduidelijk was in hoeverre die zou oprukken. In Nederland neemt het aantal besmettingen vooralsnog officieel af.

In China waart de nieuwe variant ook rond en is in de hoofdstad nu dominant. Corona zorgt daar nog steeds voor ernstige problemen in het land. De autoriteiten hebben deze week verschillende steden, waaronder de miljoen inwoners tellende industriestad Guangzhou, in lockdown geplaatst.