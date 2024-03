Coronacrisis kostte duizenden hartpatiënten het leven wegens gebrek aan zorg Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 245 keer bekeken • bewaren

De coronacrisis heeft nog veel meer mensen het leven gekost dan tot nu toe bekend was. Dat heeft een wetenschapper ontdekt door in de statistieken en dossiers te graven. Door het coronavirus raakte de zorg overbelast, lagen de ic-afdelingen vol met patiënten en moesten operaties en andere ingrepen uitgesteld worden. Dat laatste blijkt nu duizenden hartpatiënten het leven te hebben gekost. De crisis die de zorg trof heeft de complicaties van andere patiënten die overleefden ook verergerd.

Gezondheidseconoom Eline van den Broek-Altenburg onderzocht de medische gegevens van 113.000 mensen die tussen 2018 en 2021 met hartklachten in een Nederlands ziekenhuis belandden. Daaruit werd duidelijk dat er in 2020 en 2021, de jaren dat de pandemie voortwoekerde, aanzienlijk meer hartpatiënten zijn overleden dan in eerdere jaren.

Het uitstel van de dotterbehandelingen heeft met name tot sterfte geleid onder mensen die binnen een paar dagen na de diagnose geholpen hadden moeten worden. Ook onder mensen die langer konden wachten op een dotterbehandeling is sprake van een flinke oversterfte. Artsen beperkten zich in die tijd vooral tot mensen die mogelijk in levensgevaar waren en meteen hulp nodig hadden.

De coronacrisis is verantwoordelijk voor een aan de jarenlange daling van sterfgevallen door hartfalen. In de jaren 2020 en 2021 namen die ineens weer toe. De wetenschapper wil nog onderzoeken of de daling weer terugkeert nu de pandemie voorbij is of dat het uitstellen van behandelingen in die tijd een langdurige effect heeft.