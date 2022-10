Coronabesmettingen opnieuw afgenomen, gevreesde najaarsgolf begint mogelijk in november

Het RIVM constateert op basis van verschillende methodes dat het aantal coronabesmettingen afgelopen week is afgenomen, net als de week er voor. Het aantal geregistreerde besmettingen nam met ruim 5000 af van 22.700 naar 17.600. Daar moet bij aangetekend wordt dat het RIVM relatief weinig mensen testen en dit aantal nog verder is afgenomen. De afname wordt echter ook bevestigd door andere methodes zoals rioolwatermeting.

Het RIVM wil nog niet stellen dat de najaarsgolf voorbij is omdat een nieuwe subvariant in Europa bezig is aan een opmars. BQ.1 zal naar verwachting na half november de nu overheersende variant BA.5 verdringen. BQ.1 is niet ziekmakender maar wel beter in het omzeilen van het immuunsysteem waardoor meer mensen besmet zullen raken.