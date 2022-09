RIVM waarschuwt dat najaarsgolf corona is begonnen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 53 keer bekeken • bewaren

© CC-Foto: Mika Baumeister

Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe. In elke leeftijdscategorie raakten afgelopen week meer mensen besmet dan in de voorgaande weken. Volgens het RIVM is dit waarschijnlijk het begin van de covid-najaarsgolf.

Het coronavirus verspreidt zich, net als andere luchtweginfecties, gemakkelijker in het najaar. Zo ziet het RIVM dat nu steeds meer mensen het coronavirus krijgen en doorgeven aan anderen. Onder burgers die 70 jaar en ouder zijn stijgt het aantal besmettingen het hardst. Ook worden in ziekenhuizen steeds meer mensen opgenomen die besmet zijn, maar het aantal coronapatiënten op de intensive care is nog relatief klein.

Om te voorkomen dat de cijfers hard oplopen, vraagt het instituut om een zelftest te doen bij klachten en in isolatie te gaan bij een positief zelftest. De basisadviezen zoals regelmatig handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog en ventileren blijven gelden.

Onlangs liet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) weten dat de coronapandemie bijna afgelopen is. De WHO was nooit eerder sinds de uitbraak zo optimistisch over de strijd tegen het virus.