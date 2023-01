Corona-wappies belagen verslaggever die onwel wordt in de uitzending Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 170 keer bekeken • bewaren

Complotdenkers hebben zich gestort op een verslaggever die tijdens een live-uitzending onwel werd. Nadat de beelden van het incident viraal gingen op sociale media, kwamen de wappies massaal uit hun holen gekropen met hun eigen waanzinnige theorieën over de oorzaak.

De Canadese Jessica Robb stond op straat in Edmonton om verslag te doen voor nieuwszender CTV. Vlak na de start van haar item begon ze te stamelen, waarna ze zich excuseerde en zei dat ze zich niet lekker voelde. Daarop nam de prestator in de studio het gesprek weer over.

Wat Robb precies onder de leden had is niet bekend, haar medische gegevens houdt ze begrijpelijkerwijs privé. Maandag liet ze in een verklaring wel weten zich weer beter te voelen:

Ik heb ook een overweldigende hoeveelheid pesterijen en haat ontvangen, gekoppeld aan valse theorieën over de reden voor het incident. Hoewel ik geen persoonlijke medische informatie openbaar zal maken, kan ik zeggen dat er geen reden tot bezorgdheid is en dat mijn medische achtergrond een goede verklaring biedt voor wat er is gebeurd. Ik kan echter bevestigen dat de situatie op geen enkele manier verband hield met het COVID-19-vaccin.