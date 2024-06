Corona-uitbraken na Taylor Swift-concerten, wetenschappers waarschuwen voor zomergolf

“Veel van ons zijn nu ziek”, postte een Swiftie op TikTok na een bezoek aan een van de vier concerten in Parijs. En ook na de twee concerten in Madrid meldden veel fans van de Amerikaanse zangeres dat ze besmet zijn geraakt met corona.

In Spanje is covid-19 sowieso weer met een opmars bezig. In drie weken tijd verdrievoudigde het aantal besmettingen. Er liggen nu meer mensen met corona in het ziekenhuis dan een jaar geleden. Het ministerie van Volksgezondheid adviseert mensen met een zwakke gezondheid en hun omgeving om weer voorzorgsmaatregelen te nemen.