Corona slaat hard toe in China met 9000 doden per dag; vrees voor nieuwe varianten Nieuws • Vandaag

Experts schatten dat in China nu dagelijks 9000 mensen overlijden na besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Sinds de Chinese regering abrupt het indammingsbeleid heeft afgeschaft en daarmee ook de strikte beperkingen in bewegingsvrijheid, raast de pandemie door het land. Omdat de door China ontwikkelde traditionele vaccins niet of amper werken tegen de nieuwe varianten gaat dat gepaard met een hoge prijs aan mensenlevens.

China voerde tot begin december een streng zogeheten zero-covidbeleid waarbij voortdurend op grote schaal getest werd en er bij het ontdekken van een besmettingshaard werd overgegaan tot een lokale lockdown. Dat strikte beleid leidde uiteindelijk tot een golf aan spontane volksprotesten, een zeer zeldzaam verschijnsel in het repressief geregeerde land. Daarop besloot de leiding pardoes een andere koers te varen. Sindsdien zijn er geen lockdowns meer en wordt er niet meer systematisch getest. Gegevens over de verspreiding van de ziekte zijn amper voorhanden.

Volgens officiële cijfers loopt het aantal besmettingen in de duizenden maar het Britse databedrijf Airfinity stelt in The Guardian dat het gaat om miljoenen gevallen. Half januari zal volgens hun berekeningen het aantal besmettingen oplopen tot 3,7 miljoen gevallen per dag. Op 23 januari zal het aantal doden volgens Aurfinity opgelopen zijn tot ongeveer 25.000 per dag. Volgens de officiële ‘cijfers’ zijn er tot nu toe 10 mensen aan corona overleden.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept China opnieuw op opening van zaken te geven. De beperking van informatie waarmee het land traditioneel onrust tracht te bezweren droeg in 2019 bij aan het ontstaan van de pandemie. Verschillende landen, waaronder Italië en Japan, trachten herhaling van dat scenario te voorkomen en leggen reisbeperkingen op voor reizigers uit China. De EU ziet daar nog geen reden toe. De in Europa gebruikte vaccins kunnen weliswaar besmetting niet voorkomen maar houden wel de ernstigste gevolgen van de ziekte tegen, aldus de Europese autoriteiten.

Ondertussen groeit de vrees dat door de explosie aan besmettingen in China nieuwe gevaarlijke varianten ontstaan. De VS overweegt daarom over te gaan tot het systematisch onderzoeken van sanitair afval uit passagiersvliegtuigen om eventuele varianten zo snel mogelijk op te sporen. Dat zou beter werken dan het testen van de passagiers. Er zijn gevallen bekend waarbij in het afval het virus aanwezig bleek ondanks dat alle passagiers negatief getest waren.