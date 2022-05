Corona-patiënt afgevoerd naar mortuarium maar blijkt nog in leven

Huiveringwekkende beelden uit Shanghai. Veel mensen zijn er bang voor levend begraven te worden. En niet geheel ten onrechte. De uitdrukking 'aan de bel trekken' is er volgens de overlevering van afgeleid. In de ruimte waar doden worden opgebaard voor ze begraven worden hing vroeger soms een bel die je kon laten klinken als je per ongeluk als schijndode in een kist was beland.

Op videobeelden is te zien hoe een dood verklaarde coronapatiënt wordt afgevoerd uit een ziekenhuis in de Chinese miljoenenstad. Maar de medewerkers van het uitvaartbedrijf merken dat de persoon in de lijkzak nog leeft. Ze gaan vervolgens overleggen wat te doen en komen tot de conclusie dat het beter is hem uit de zak te halen. De oude man maakt het inmiddels weer goed. Het verzorgingshuis dat de man dood verklaarde heeft excuses aangeboden maar dat is in China al gauw een dooddoener.