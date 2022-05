Corona-ontkenners verstoren Dodenherdenking bij Hannie Schaft-monument

"Al bijna 40 jaar kom ik, als zoon van een overlevende van WO2, met een bosje bloemen naar het monument van Hannie Schaft in het Kenaupark om daar 2 minuten stilte in acht te nemen.Vorig jaar en ook dit jaar werd dat herdenken ontsiert door een groep 'wappies' die eerst zingend en later (gelukkig wel in stilte) hand-in-hand een kring vormend daar stonden te protesteren tegen, ja wat???? Toppunt voor mijn ergernis was een vrouw die zich omhuld had met een omgekeerde Nederlandse vlag en dat er door deze groep een bord tegen het monument was gezet met de tekst 'geboren voor vrijheid'.Ik weet dat wij in Nederland recht op vrijheid van meningsuiting hebben en ook recht hebben op demonstreren, maar ik vraag we of of er op het tijdstip van de dodenherdenking dit wel gewenst en gedoogd kan worden.Is deze demonstratie wel aangekondigd en is daar toestemming voor verleend?"