Corona maakt versneld einde aan de katholieke kerk in Nederland Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 259 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: dutchairplaneshooter

Volgens de statistieken vormen ze nog steeds de grootste religieuze gemeenschap van het land: 20 procent van de bevolking is officieel katholiek. Maar in de kerken is daar niets van te merken. Sinds de uitbraak van de pandemie is het er helemaal leeg geworden. Nog maar 100.000 katholieken bezoeken in het weekend de Heilige Mis. Tien jaar geleden waren dat er nog ruim twee keer zoveel. Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse bisschoppen dat volgende week aan paus Franciscus in Rome wordt aangeboden.

Uit de cijfers blijkt dat vooral de pandemie de kerk parten speelt. Voor 2019 bedroeg de jaarlijkse teruggang in bezoek 6 procent, de laatste jaren is dat toegenomen tot 12 procent. Een andere mogelijke verklaring is de verharding. Net als in andere delen van de samenleving is er binnen de katholieke kerk een kleine maar luidruchtige groep die een conservatievere koers eist. Dat schrikt andere gelovigen af.

Het AD meldt:

Ten opzichte van tien jaar geleden is het aantal Nederlanders dat communie doet of gedoopt wordt met ongeveer twee derde gedaald. Het aantal kerkelijke huwelijken en uitvaarten daalt ook, evenals het aantal religieuzen dat een pelgrimstocht naar Lourdes maakt. Daarnaast lopen kloosters en abdijen in rap tempo leeg. Het aantal fraters en broeders daalde in tien jaar met bijna driekwart naar nog maar 165.

Volgens de laatste cijfers van het CBS rekent 46 procent van de Nederlanders zich tot een religieuze gemeenschap. 15 procent is protestant, 5 procent is moslim. Jodendom en hindoeïsme komen niet boven de 1 procent uit. Dertig procent van de Nederlanders zegt niet in een god te geloven, de rest twijfelt.