Corona-explosie in ziekenhuizen, aantal patiënten binnen een maand bijna verdrievoudigd Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 140 keer bekeken • bewaren

Het aantal coronapatiënten die moesten worden opgenomen in het ziekenhuis, is maandag opgelopen tot 907. Dat is het hoogste niveau sinds 19 oktober vorig jaar, zo blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Sinds vrijdag steeg het aantal opgenomen patiënten netto met 139, aldus persbureau ANP.

Het is vooral druk op de verpleegafdelingen. Binnen een maand tijd is het aantal coronapatiënten daar gestegen van ongeveer 300 naar 859. Dit zou in de komende weken kunnen stijgen tot ruim boven de duizend, heeft het LCPS uitgerekend.

De situatie op de intensive cares voor mensen met covid was lange tijd stabiel, maar ook daar is nu een flinke toename te zien. In twee weken tijd is het aantal patiënten daar gestegen van ongeveer twintig naar bijna vijftig. Dat is meer dan verwacht. Het LCPS ging er vorige week nog van uit dat de ic's half maart bijna veertig mensen met corona zouden herbergen.

In de afgelopen dag zijn 191 mensen nieuw in een ziekenhuis beland met een coronabesmetting. Dat is de hoogste instroom sinds half oktober.