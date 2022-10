‘Cordon médiatique zal geen hol meer uitmaken’

De beste analyse van de intimidatieactie van het fascistische Kamerlid Gideon van Meijeren is afkomstig uit België. In een korte maar vlijmscherpe video zet Saïd Bataray uiteen wat er aan de hand is, en wat er moet gebeuren. “Prominente politici zeiden in duidelijke taal dat Forum hier te ver ging. Net zoals de vorige 253 keren”, constateert Bataray.