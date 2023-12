Cora van Nieuwenhuizen (VVD) loog over bemoeienis met energiezaken als minister Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1394 keer bekeken • bewaren

Toen VVD’er Cora van Nieuwenhuizen de overstap maakte van het kabinet naar de energiesector beweerde ze dat ze als minister “nooit beleidsinhoudelijk bemoeienis met energie” had gehad. Dat was een leugen, blijkt uit documenten die de NOS en Nieuwsuur na lang wachten hebben gekregen van haar voormalige ministerie.

“Voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) was als minister van Infrastructuur regelmatig aanwezig bij topoverleg over de energiesector. Ze was zelfs nog aanwezig bij de zogenoemde Ministeriële Commissie Klimaat en Energie toen ze al wist dat ze lobbyist zou worden voor energiebedrijven.”

Van Nieuwenhuizen schoof onder meer aan bij overleggen waar werd gesproken over zaken die gevolgen hadden voor de bedrijven waarvoor zij lobbyist zou worden. Pikant is onder meer dat ze aanwezig was bij gesprekken over een compensatieregeling voor energiebedrijven met kolencentrales.