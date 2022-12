Coöperatie Laatste Wil vangt bot bij rechter, hulp bij zelfdoding blijft strafbaar

Laatste Wil strijdt al jaren voor een uitbreiding van het zelfbeschikkingsrecht zodat iemand ook zelf mag bepalen of het eigen leven wordt beëindigd. Volgens de vereniging, die samen met 29 mede-eisers de gang naar de rechtbank maakte, is een verbod op hulp bij zelfdoding in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin staat immers dat “geen inmenging van enig openbaar gezag toegestaan” is in privélevens, anders dan “voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is”.