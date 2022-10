Laatste Wil organiseert inkoopbijeenkomsten voor euthanasiemiddel Nieuws • 30-12-2017 • leestijd 2 minuten • 183 keer bekeken • bewaren

Vanaf januari 2018 wil de Coöperatie Laatste Wil inkoopbijeenkomsten organiseren voor leden die een dodelijk middel willen aanschaffen. Er komen informatiebijeenkomsten over een legaal te verkrijgen conserveermiddel dat ook als zelfmoordmiddel gebruikt kan worden. Geïnteresseerde leden kunnen dan uitleg krijgen over de inkoopprocedure. Dat bevestig voorzitter Jos van Wijk van de belangenorganisatie naar aanleiding van berichtgeving in NRC Handelsblad hierover. Waar of wanneer de bijeenkomsten gehouden zullen worden, houdt hij geheim.

In september maakte de belangenorganisatie bekend een legaal middel te hebben gevonden waarmee mensen zelf euthanasie kunnen plegen. Sindsdien is de organisatie naar eigen zeggen gegroeid van 3.000 leden naar 16.500.

Wie langer dan een half jaar lid is, kan zich aanmelden voor een bijeenkomst waar inkoopgroepen gevormd kunnen worden. Op een verantwoorde wijze kan het middel vervolgens ingekocht worden.

"In de besloten nieuwsbrief staat dat de aangewezen leden vanaf januari „de gelegenheid krijgen om het middel te bestellen”. Bij de inschrijving voor de inkoopbijeenkomsten – in groepen van maximaal vijftig leden – hoort ook een informatiepakket over onder meer de inkoopprocedure, de veiligheid en de werking en bijwerkingen van het middel. Om welk middel het precies gaat wil de coöperatie niet bekendmaken, anders dan dat het een giftig conserveermiddel is. „Puur omwille van de veiligheid”, zegt Van Wijk. Het dodelijke middel is vrij verkrijgbaar, „erg goedkoop” en in grote hoeveelheden te koop. Van Wijk: „Ik ken een website waar de minimale bestelling 9 ton is. Voor een dodelijke dosis is 2 gram al genoeg.” Onder euthanasie-deskundigen bestaat twijfel of het middel wel leidt tot een vredige dood."

Volgens het OM is advies over zelfdoding niet strafbaar. Hulp bij zelfdoding wel; middelen voor mensen die euthanasie willen plegen zou daardoor dus wel strafbaar zijn. De Coöperatie Laatste Wil denkt een manier gevonden te hebben die niet illegaal is.