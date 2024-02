Consumentenwaakhond waarschuwt voor kankerverwekkende stoffen in instant noedels

De Consumentenraad van Hongkong waarschuwt voor de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen in vrijwel alle soorten instant noedels. Van de 19 producten die getest werden, bevatten er 17 te veel schadelijke ingrediënten. De producten mogen in principe niet in de EU verkocht worden omdat de veiligheidsnormen die de Europese Unie stelt met maar liefst met een factor 5 werden overschreden. Het gaat daarbij om het beruchte 3-MCPD dat niet wordt toegevoegd maar ontstaat tijdens chemische processen om de productie te versnellen. Een andere aangetroffen stof is het kankerverwekkende glycidol, waarvan de aanwezigheid in kindervoeding verboden is.