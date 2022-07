Consumentenbond Bonaire klaagt Rijk aan wegens ongelijke behandeling Caribisch Nederland Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 89 keer bekeken • bewaren

© cc-foto René Leubert https://flic.kr/p/qFMZoq

Een consumentenbond op Bonaire heeft een rechtszaak aangespannen tegen het Rijk vanwege ongelijke behandeling. Dat meldt NRC. Caribisch Nederland kampt met een armoedeprobleem. Ondanks herhaaldelijke beloftes van het kabinet om voor verbetering te zorgen, blijft een werkelijke aanpak van het probleem uit.

Samen met een Amsterdams advocatenbureau heeft consumentenbond Unkonbon de Nederlandse staat daarom nu voor de rechter gedaagd. ‘We willen afdwingen dat Nederland óók haar inwoners in Caribisch Nederland van een waardig bestaan verzekert’, aldus Unkobon-vertegenwoordiger Wietze Koopman tegen de krant.

In 2011 voerde het Rijk een nieuw belastingstelsel in Caribisch Nederland in, waarbij er inkomen minder belast werd, en de belasting op producten omhoog. Het gevolg was dat de prijzen omhoog schoten, terwijl de toch al lage lonen laag bleven.

NRC tekent op:

Dat veel Bonairianen lastig rondkomen, is niet alleen te zien aan hun huizen, zegt pastoor Hooijschuur. „Ze hebben vaak meerdere banen, omdat ze het met één financieel niet redden. Ik zie dezelfde jongens die overdag in de bouw werken, ’s avonds in hotels werken – als beveiliger. En sommige mensen werken zeven dagen per week.”