Consumenten mijden bedrijven die Trump steunen

Veel Amerikanen, maar ook bewoners van andere continenten, zien met grote zorgen de wereldwijde ravage aan die de Amerikaanse president Donald Trump samen met zijn miljardairsvrienden aan het aanrichten is. Voor steeds meer mensen is dat reden bedrijven die Trump steunen te mijden, meldt The Guardian. Een derde van de Amerikanen zegt in een peiling minder te zijn gaan kopen bij de bedrijven die het nieuwe regime steunen. Abonnees zeggen bijvoorbeeld hun abonnement bij Amazon op, of kopen er niks meer. Amazon-baas Jeff Bezos is een Trump-supporter, heeft de beroemde krant Washington Post opgekocht en maakte deze week bekend dat op de opiniepagina's niet meer alle meningen welkom zijn.

De Britse krant citeert de Amerikaanse Lauren Bedson die lang een fan was van Amazon, of dat terecht is is een tweede, maar nu haar abonnement op Amazon Prime heeft opgezegd. "Ik walg ervan. Ik wil gewoon mijn geld niet meer besteden bij deze oligarchische miljardairs." De verontruste consumenten, die met lede ogen zien dat grote bedrijven zich volledig meester hebben gemaakt van de politieke macht, organiseren zich. Zo propageert The People's Union USA deze vrijdag 28 februari een eerste boycotdag waarbij consumenten worden opgeroepen niets bij Amazon en andere Trump-steunende bedrijven te kopen.

The Guardian vroeg Amerikaanse lezers hoe hun koopgedrag is veranderd de afgelopen maanden. Veel consumenten hebben bedrijven vaarwel gezegd toen die om Trump te behagen hun diversiteistbeleid afschaften. Ook zijn er veel mensen die hun sociale media accounts, die in handen zijn van Musk en Zuckerberg, vaarwel zeggen. Het zijn acties om het gevoel van machteloosheid te bestrijden, zo blijkt uit de reacties. "Het voelt goed in ieder geval iets te kunnen doen," zegt er een die afscheid nam van Facebook en Instagram.

De politieke omwenteling maakt veel consumenten ook duidelijk hoe afhankelijk ze zijn van de grote bedrijven die nu de politieke macht grijpen. Zo heeft 75 procent van de Amerikanen een abonnement op Amazon Prime, een 'voordeelservice' van de multinational. Ze komen er achter dat er van een 'vrije markt' in de VS minder sprake is dan gedacht. De consumentencultuur heeft mensen in de armen van grote bedrijven gedreven die de facto monopolies vormen waaruit het lastig ontsnappen is.

Ze ontdekken wel dat de boycot een onverwacht voordeel heeft, door het veranderen van hun koopgedrag geven ze ook minder uit, onder meer omdat ze niet meer beïnvloed worden door de niet-aflatende stroom reclame en 'aanbiedingen'. Uit de reacties blijkt dat consumenten hun toevlucht zoeken tot lokale bedrijven.

Overigens is zo'n boycot niet nieuw. Rechtse Amerikanen deden eerder iets soortgelijks onder president Biden. Toen zag bierbrouwer Budweiser de verkoop kelderen nadat het bedrijf een transgender influencer sponsorde.