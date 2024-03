Consument loopt miljoenen mis, industrie profiteert van ondeugdelijk statiegeldsysteem

Verpact, de stichting die verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van flessen en blikjes, heeft honderden miljoenen aan niet-geïnd statiegeld in kas. Als gevolg daarvan kan de financiële bijdrage van drankproducenten voor de inzameling van verpakkingen omlaag. Dat meldt het FD na onderzoek .

“De Nederlandse berg aan niet-geïnd statiegeld voor plastic flessen en blikjes is de afgelopen twee jaar explosief gegroeid. Sinds 2022 is er al ruim €200 mln binnengestroomd. De berg aan contanten zal eind dit jaar met nog eens €140 mln zijn toegenomen tot minstens €340 mln doordat consumenten blikjes en flesjes niet terugbrengen.”

Dat consumenten weinig blikjes inleveren is onder meer het gevolg van een tekort aan inzamelpunten. Zo zijn er in supermarkten nauwelijks extra statiegeldmachines bijgekomen. Elders is het al vrijwel helemaal onmogelijk om blikjes in te leveren. Terwijl 90 procent van de drankverpakkingen moet worden ingezameld, blijft het percentage gerecyclede flessen en blikjes nu onder de 70 steken.