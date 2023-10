Consultant wordt Eurocommissaris: Wopke Hoekstra krijgt groen licht van milieucommissie

4 okt. 2023 - 8:37

Waarom ook niet? Het is ook in Hoekstra's belang zo goed mogelijk voor de belangen op te komen van wat nu 'zijn cluppie' wordt/is. Ik vind de reacties nogal overtrokken. Het lijkt hetzelfde gehuil als wanneer een speler van Feyenoord voor Ajax gaat spelen (of nog erger Barcelona voor Madrid verruilt). Je gaat een verkoper die eerst Mercedes verkocht later toch ook niet voor rotte vis uitmaken omdat ie voor een andere garage is gaan werken. Hoekstra doet gewoon zijn werk. Dat wij allerlei hoogstaande idealen koppelen aan de woorden van politici en verwachten dat elk woord puur als het gospel moet zijn en in verheven staat door het hoofd van de politicus zwalkt ligt vooral aan onze verwachtingen. Ik heb liever iemand op het stoeltje die zaken gedaan krijgt voor de club die hij/zij vertegenwoordigt dan iemand die streng in de leer alles afwijst wat ook maar iets van het dogma afwijkt.