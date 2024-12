‘Constructieve’ oppositie sloopt het ov en vergroot personeelstekort in de zorg Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 645 keer bekeken • bewaren

Omdat de ‘constructieve’ oppositiepartijen CDA, CU, SGP en JA21 de ultrarechtse coalitie te hulp schoten, wordt er iets minder bezuinigd op het onderwijs. De prijs die daarvoor wordt betaald is hoog. Niet alleen hebben de christelijke partijen blijkbaar geen enkel probleem met het gedogen van een racistisch kabinet, de farizeeërs hollen ook de publieke dienstverlening verder uit.

De partijen hebben afgesproken om 75 miljoen euro extra te bezuinigen op het openbaar vervoer. Dit komt bovenop de eerder aangekondigde bezuiniging van 110 miljoen op het openbaar vervoer in de grote steden. Partijen die zeggen op te komen voor ‘de regio’, zoals BBB, NSC en CDA, delen op die manier een nieuwe klap uit aan diezelfde regio.

Ook in de zorg zal sprake zijn van een verdere verschraling. PVV-minister Fleur Agema (Volksgezondheid) is “geschokt” door de deal die Geert Wilders en de andere onderhandelaars hebben gesloten. Over de nieuwe bezuinigingen op de zorg “is niet nagedacht”, tekent het AD op uit haar mond.

“Zo is er een afspraak gemaakt om 165 miljoen euro per jaar te bezuinigen op de scholing van medisch specialisten. Althans, zo staat het in de afspraak. Maar volgens Agema hebben de partijen zich niet gerealiseerd dat die opleidingsbudgetten bedoeld zijn voor iedereen die in het ziekenhuis werkt. ,,Nu al dreigt er een personeelstekort van 266 duizend personen als we niet oppassen. Dat probleem wordt nu alleen maar groter.’’”

De bezuiniging bij de publieke omroep zal eveneens tot nieuwe problemen leiden. De onderhandelende partijen beweerden woensdag dat er helemaal geen sprake was van een bezuiniging. De omroepen zouden ‘gewoon’ 50 miljoen euro extra ophalen via reclames. Minister Eppo Bruins moest donderdag al toegeven dat dat onzin was.

Zo moet eerst de wet worden gewijzigd om extra STER-inkomsten mogelijk te maken. Een dergelijke aanpassing kost veel tijd en zal bovendien leiden tot verzet tot andere partijen die in de reclamevijver vissen, zoals commerciële omroepen en kranten.