Constitutioneel gerechtshof Duitsland houdt vaccinatieplicht overeind Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 191 keer bekeken • bewaren

Een verplichte vaccinatie tegen mazelen is niet in strijd met de grondwet. Dat heeft het Duitse constitutioneel gerechtshof donderdag bepaald. Sinds maart 2020 geldt er in Duitsland een vaccinatieverplichting voor kinderen die naar kinderdagverblijven en scholen gaan. Kinderen die niet ingeënt zijn, mogen wel naar school, maar hun ouders krijgen een boete van maximaal 2.500 euro.

Ouders vochten de wet via de rechter aan. Zij menen dat een verplichte vaccinatie in strijd is met het recht op lichamelijke integriteit. Het constitutionele hof erkende dat er sprake was van een inbreuk, maar oordeelde dat die gerechtvaardigd is om kwetsbare groepen te beschermen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die niet ingeënt kunnen worden.

Voor het mazelenvaccin begin jaren zestig werd geïntroduceerd, overleden er wereldwijd jaarlijks meer dan 2,5 miljoen mensen aan de zeer besmettelijke ziekte. Met name kinderen bezweken.

Door de opkomst van antivaxxers is de ziekte bezig aan een comeback. De scepsis over het mazelenvaccin nam eind jaren negentig toe nadat de Britse oplichter Andrew Wakefield een uiterst omstreden onderzoek publiceerde waaruit zou blijken dat de kans op autisme toeneemt na toediening van het BMR-vaccin. In latere onderzoeken is dit verband nooit meer waargenomen, en de publicatie van Wakefield is ingetrokken.

Door het misleidende artikel van Wakefield nam het aantal uitbraken van de mazelen weer toe. De Britse charlatan bleek financiële motieven te hebben om de angst voor het BMR-vaccin aan te jagen: Wakefield zou miljoenen gaan verdienen met testen voor autisme. In 2010 werd hij uit het artsenregister geschrapt.