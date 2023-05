Conservatieven winnen Griekse verkiezingen maar met te weinig om te kunnen regeren, tweede ronde waarschijnlijk

De conservatieve partij Nieuwe Democratie van premier Kyriakos Mitsotakis lijkt volgens exit polls en eerste telingen een verrassende overwinning geboekt te hebben. De voorsprong op de nummer twee, het linkse Syriza, zou groter zijn dan voorspeld werd. ND zou 40 procent van de stemmen halen, het linkse Syriza amper 20 procent, een verlies van 11 procent ten opzichte van 2019. Zo'n groot verschil tussen de twee leidende partijen is uniek in de Griekse politiek. De sociaaldemocratische PASOK komt op de derde plaats maar haalt nog geen 12 procent maar is zeer tevreden omdat het een winst van 50 procent is ten opzichte van 2019. Diem 25, de partij van de rebelse voormalig minister van Financiën Yanis Varoufakis, zou de kiesdrempel van 3 procent niet halen.