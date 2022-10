Conservatieven willen zonneweides verbieden (en de energierekening hoog houden)

Op dit moment bestaat er alleen een verbod voor zonneweides op de meest vruchtbare grond in het land. Als het aan de nieuwe minister van Milieu Ranil Jayawardena ligt, zal het verbod voor zonnepanelen ook voor tal van andere gebieden gaan gelden. Volgens The Guardian worden zonneweides onder het voorstel van Jayawardena bijna alleen nog maar toegestaan in de hooglanden die ongeschikt zijn voor het plaatsen van grote aantallen zonnepanelen.

Milieuactivisten en bedrijven die zonnepanelen installeren, zijn verbaasd over de plannen van de Conservatieve regering. Zij wijzen erop dat zonne-energie tal van voordelen heeft. Zonne-energie is bijvoorbeeld een stuk goedkoper dan energie afkomstig uit aardgas. Ook kunnen zonneweides snel worden aangelegd. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld kerncentrales. De werkzaamheden aan de nieuwe kerncentrale Hinkley Point, die in 2008 begonnen, zijn nog altijd niet afgerond. De verwachting is dat het nog tot zeker juni 2027 zal duren voor de peperdure centrale in gebruik zal worden genomen.