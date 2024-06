Conservatieven vrezen dat Poetin-apologeet Nigel Farage hun partij zal vernietigen

Britse politici van rechts tot links hebben de aanval geopend op de extreemrechtse Nigel Farage, nadat hij vrijdag in het BBC-programma Panorama zei dat de Europese Unie en de NAVO Vladimir Poetin hebben geprovoceerd. De leider van Reform UK, die goed scoort in de peilingen, staat al langer bekend als een Poetin-apologeet. Voorheen was hij regelmatig te gast bij de propagandazender van het Kremlin, Russia Today.