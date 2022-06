Conservatieven sturen nog Boris Johnson nog niet weg maar steunen hem amper

De Britse premier Boris Johnson heeft een stemming in zijn partij over zijn positie overleefd maar met wel opvallend weinig steun. NRC schrijft :

Van de 359 Tories spraken 211 hun vertrouwen in hem uit. Dat komt neer op 59 procent van de fractie die Johnson nog steunt, minder dan de laatste Britse premier die zo’n stemming onderging. Theresa May behield in 2018 63 procent steun. Ze bleef aan, maar raakte beschadigd en vertrok een half jaar later alsnog.