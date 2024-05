Conservatieven krijgen linkse dreun bij lokale verkiezingen Engeland en Wales Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 240 keer bekeken • bewaren

Labour wint en de Conservatieve Partij verliest fors. Zo fors, dat maar twee keer eerder in de geschiedenis de conservatieven zo'n electoraal pak slaag te verduren kregen. Dat is het voorlopige resultaat van de lokale verkiezingen in 107 gemeenten in Engeland en Wales. Daar komt nog eens bij dat oppositiepartij Labour een extra parlementszetel heeft bemachtigd.

Een op de drie gemeenten heeft de stemmen al geteld, waaruit blijkt dat Labour er inderdaad goed voor staat. De overige resultaten worden vrijdag en zaterdag verwacht. Er wordt ook nog gewacht op de uitslagen van de burgemeestersverkiezingen in onder meer Londen, Manchester en Liverpool. Het is de verwachting dat de progressieve Sadiq Khan van Labour in de hoofdstad voor de derde keer wordt verkozen als burgemeester.

Labour won de parlementaire zetel bij de tussentijdse verkiezing in het noordwesten van Engeland, in Blackpool South, een traditioneel conservatief bolwerk. Die zetel kwam vrij toen de Conservatieve parlementariër die hem bezette, opstapte om een schandaal. Chris Webb van Labour heeft de verkiezing met 10.825 stemmen gewonnen, de kandidaat van de Conservatieven kreeg slechts 3218 stemmen.

Labour-leider Keir Starmer beschouwt de "seismische overwinning" in Blackpool South als de belangrijkste verkiezingsuitslag. "Dit is de enige verkiezing waar kiezers de mogelijkheid hadden om Rishi Sunaks Conservatieven rechtstreeks een bericht te sturen en die boodschap is een overweldigende stem voor verandering", aldus de oppositieleider.

Als de Conservatieve Partij de komende dagen als grote verliezer uit de bus komt, staat het leiderschap van de premier Sunak op het spel. Eind dit jaar vinden namelijk waarschijnlijk ook nog parlementsverkiezingen plaats. Sunaks partij zal bij die stembusgang volgens huidige peilingen na veertien jaar weer verliezen van Labour. Bij de parlementsverkiezingen in 2021 stond de Conservatieve Partij, toen onder leiding van Boris Johnson, juist op het hoogtepunt van haar populariteit.