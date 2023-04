Conservatieve politici hebben het moeilijk met solidariteitsactie na anti-lhbti-geweld

17 apr. 2023 - 11:40

@Left is not right "@Volrin, ik concludeer hieruit dat gedragingen of behoeften van mensen dus voor jou wel uitmaken of iemand een jongetje of meisje is? Ik ben liever fanatiek dan tenietdoener van emancipatie van de afgelopen decennia" Jij verzint dingen in plaats van op de daadwerkelijke inhoud van andermans berichten in te gaan. Dat is jouw probleem en bevestigd alleen maar jouw fanatisme.