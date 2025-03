Conservatieve mannen scheren hun wimpers af om 'mannelijker' te lijken, artsen reageren geschokt

Conservatieve mannen worstelen onder druk van een ideologie die heteroseksualiteit en mannelijkheid boven alles stelt al een tijd met hun fysiek en psyche. De laatste dwaling op dit gebied is dat jonge mannen en jongens, onder de sociale druk die ze voelen om toch vooral mannelijk over te komen, er toe over gaan hun wimpers te scheren, meldt de Huffington Post. Je hoeft niet erg intelligent te zijn om te beredeneren dat het om een gevaarlijke praktijk gaat. Oogartsen wijzen er op dat het allereerst uiterst gevaarlijk is om met welk scherp voorwerp dan ook in de buurt van je ogen te komen. Oogbollen zijn uiterst kwetsbaar en een verkeerde beweging is snel gemaakt.