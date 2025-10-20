Conservatieve gelovigen en sympathiserende nativisten: een bedreiging voor de democratische samenleving Opinie • Vandaag • leestijd 6 minuten • bewaren

En stemmen op zondag mag ook nu nog steeds niet

In een vorig leven, tweeëntwintig jaar geleden, schreef ik Nederland seculier!, een pleidooi om de samenleving niet langer meer in te richten volgens de regels van een kwijnende minderheid van christelijke organisaties, waarbinnen de protestantse minderheid binnen deze minderheid ook nog eens domineerde. Maar integendeel, de gestaag groeiende, irreligieuze, ongelovige meerderheid als norm te honoreren en daarbij ook oog te hebben voor ‘andersgelovigen’.

Ik verwachtte daarom ruim twintig jaar geleden dat Artikel 23 GW zijn langste tijd had gehad.

We kennen onze grondwettelijke vrijheid van godsdienst - bovendien verankerd in Artikel 10 van het EU-Handvest - en het recht om naast het openbaar onderwijs binnen de wetten en regels een eigen school op te richten. Maar waarom zou de overheid dat bijzonder onderwijs moeten betalen? We betalen toch ook geen paardrijlessen?

Destijds was ook mijn bezwaar dat veel kinderen in bijzondere scholen niet alleen dikwijls werden geïndoctrineerd in een sektarische ideologie, maar ook omdat ze in hun kleine reli-bubbel niet mochten kennismaken met kinderen daarbuiten. Waardoor ze geen brede sociale vaardigheden konden ontwikkelen en daardoor later in de samenleving problemen konden krijgen met zich staande te houden, laat staan zich te ontplooien. Waarmee bovendien belangrijke wettelijke doelstellingen van ons onderwijs worden geblokkeerd. ‘De ontwikkeling van sociale en culturele vaardigheden en het bevorderen actief burgerschap en sociale cohesie.’

In het laatste deel van de Nederland seculier-trilogie, dat in 2011 verscheen, verwachtte ik spoedig, net als de meeste EU-landen voortaan op zondag te kunnen stemmen. De minderheid van gelovige zondagsvierders was namelijk intussen nog verder gekrompen. Ik had mij toen gestoord aan PvdA-minister Guusje ter Horst, die in een radiogesprek verdedigde dat ‘deze kleine minderheid’ – ze doelde met name op de Bijbelgordel – door de overheid moest worden beschermd. Tot haar opperste verbazing had gesprekspartner Herman Wijffels, destijds CDA-ideoloog, geen enkel probleem met stemmen op zondag! Dezelfde Ter Horst weigerde ook gevolg te geven aan het vonnis van de Hoge Raad dat het onthouden van passief kiesrecht aan SGP-vrouwen strijdig met de grondwet verklaarde en de overheid opriep om hieraan een einde te maken. Respect? Bescherming? Waarom toonde deze PvdA-minister geen respect voor de irreligieuze meerderheid in haar land, alsmede voor moslims, boeddhisten, hindoeïsten en joden, burgers allemaal?

Anno 2025 mag de giftige SGP nog steeds louter mannen op de kieslijsten zetten, ook ondanks het feit dat er zich voor de gelegenheid een zeer gekwalificeerde vrouw aanmeldde. Vergeefs dus. Andere christelijke partijen dringen echter niet aan op uitvoering van het vonnis van de Hoge Raad door de overheid, maar ‘hopen dat dit een keer verandert.’

Een tijdje geleden hoorde ik iemand op de radio reppen van het ‘slechte geweten van de SGP in de Tweede Kamer’. Prima. Echter bleek de spreker helaas het tegendeel te hebben gezegd: het 'staatsrechtelijk geweten'.

Wel pleegt vandaag de dag geregeld een Kamermeerderheden te stemmen voor moties van deze giftige refo’s. De SGP is vooral geobsedeerd door abortus, want de enige manier waarop dit type gelovigen hun clubje kan continueren, is nu eenmaal voortplanting. Genesis 1:28: ‘Weest vruchtbaar, en wordt talrijk, en vervult de aarde,’ Dat gebod spoort uiteraard ook niet met anticonceptie, maar hiertegen verzamelt God geen Kamermeerderheid.

Wel nam een Kamermeerderheid begin dit jaar een SGP-motie aan voor onderzoek naar het afschaffen van de vaste beraadtermijn en het effect ervan op de stijging van het aantal abortussen. Daarvoor stemde het gelovigenconglomeraat ‘CHRISTENDENK’, de drie christelijke plus een moslimpartij. Eveneens uiteraard de afsplitsingen van het CDA: BBB en NSC. Plus PVV en FvD. Want minder witte kinderen dragen nu eenmaal bij aan omvolking. Een andere SGP-Kamermeerderheid gold een motie met steun van ‘CHRISTENDENK’ en hun afsplitsingen, plus de rechts-extremisten. De Tweede Kamer vraagt de regering welke extra maatregelen er genomen kunnen worden om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen en wat de opties zijn voor meer hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen. ‘Weest vruchtbaar, en wordt talrijk, en vervult de aarde’.

Wat later stemde, wederom onder aanvoering van de SGP, een Kamermeerderheid tegen het behandelen van abortus als mensenrecht. Nog recenter nam de SGP samen met de ChristenUnie en Forum voor Democratie het voortouw voor een nieuwe motie waarin de regering daarom wordt opgeroepen om zich actief te verzetten tegen pogingen om abortus als mensenrecht op te nemen in Europese verdragen. Voor stemde de vertrouwde meerderheid van de usual suspects. Weliswaar zonder het CDA, dat zich tegenwoordig nu eenmaal als middenpartij probeert te profileren. Nog wat later stemde wederom onder aanvoering van de SGP een Kamermeerderheid tegen het behandelen van abortus als mensenrecht.

Geobsedeerd door abortus legde deze dagen SGP-leider Chris Stoffer uit waarom volgens zijn partij daarop ook verkrachte minderjarige vrouwen op zijn ‘Bijbels’ geen recht hebben.

De ChristenUnie is hierin SGP-lite. Omdat God de mens geschapen heeft, heeft ‘de ChristenUnie zich altijd verzet tegen de Nederlandse abortus- en euthanasiepraktijk die indruist tegen één van onze meest elementaire waarden: de beschermwaardigheid van het menselijk leven.’ En: ‘De zwangerschapsafbreking wordt niet uit het Wetboek van Strafrecht gehaald. Dit is een bescherming van het ongeboren leven en het beschermt de vrouw tegen een gedwongen abortus. Hoezo? Als die niet strafbaar meer is, worden vrouwen ‘dus’ gedwongen tot abortus? Door wie?

Het rechts-radicale kwintet PVV, BBB, FvD, JA21 en VVD profileert zich niet direct als christelijk. Impliciet natuurlijk wel door het uitsluiten van moslims of aan islamieten specifieke eisen te stellen. Beide ondemocratisch. Maar ons nativistische kwintet beschouwt ondubbelzinnig onze christelijke identiteit als essentieel: Jezus en Zwarte Piet.

Bovendien kende de VVD altijd een invloedrijke christelijke vleugel. Een in 1976 door de Tweede Kamer aangenomen progressieve abortuswet bijvoorbeeld, werd door VVD-fractievoorzitter Haya van Someren-Downer getorpedeerd in de Eerste Kamer.

In dit voorstel werd abortus geschrapt uit het strafrecht en overgelaten aan het medisch tuchtrecht. Een halve eeuw later is die middeleeuwse strafbaarstelling van abortus nog steeds niet uit het wetboek geschrapt! Liberalen, dank je wel!

Terug naar Artikel 23 GW, nog immer een kroonjuweel van de Nederlandse christenen, terwijl hun minderheid intussen nog veel kleiner is geworden. Kerken worden massaal verkocht, parochies en gemeenten samengevoegd. De PKN-fusie, een jaar na Nederland seculier!, bleek uiteindelijk evenmin in staat de leegloop te stoppen als het CDA.

De huidige leider van deze gedwergde partij, Henri Bontenbal, stelt in zijn verkiezingsprogramma: ‘Het CDA staat pal voor artikel 23 van de Grondwet. Ouders behouden de vrijheid een school te kiezen die past bij hun overtuiging,’ Die vrijheid hebben ze, Bontenbal, maar waarom moeten anderen jouw scholen financieren?

Zijn CU-collega Mirjam Bikker blaast dit oude lijk nog eens wat extra leven in: 'Kinderen zijn van hun ouders en niet van de staat.' Dat is uiteraard een ondemocratische stelling, tegen allerlei wetten en regels. Euthanasie is volgens Bikker niet nodig. Onderen kunnen zich wat eenzaam voelen en hun leven eindig vinden, maar een tijdje gaat dat wel weer over.

Wie in Amersfoort op weg naar de indrukwekkende Jacob Lawrence-tentoonstelling loopt, passeert het kantoor van de ChristenUnie. Onder de partijnaam met grote letters ‘Geef geloof een stem’. Maar geloof is veel meer dan de ideoligie van giftige refo’s, fundamentalistische katholieken en conservatieve moslims. Groepen die eisen dat zij als demografische dwergen hun standpunten kunnen opleggen aan de hele samenleving. Die het beschikkingsrecht over het eigen leven van medeburgers ontkennen. Homofobie en misogynie willen normaliseren. Ongelovigen en andersgelovigen als minderwaardig kwalificeren.

Daarom zouden politieke partijen als GroenLinks-PvdA en D66, en zelfs ook de christendemocraten, bij de komende formatie nog eens heel goed moeten nadenken hoe om te gaan met enerzijds de gelovigen SGP, CU en DENK en anderzijds de nativisten van VVD, BBB en JA21, partijen die worden geacht potentieel deel uit te kunnen maken van een ‘middenkabinet’, dan wel als gedogers in de Tweede Kamer. Die zijn immers, in verschillend opzichten, een bedreiging voor onze democratische samenleving.

Zet daarbij vooral het afschaffen van Art 23 GW op je onderhandelingsagenda!