Conservatieve Britse vicepremier moet het veld ruimen omdat hij een pestkop is

De Britse vicepremier en minister van Justitie Dominic Raab heeft zijn functies neergelegd , nadat in een rapport was vastgesteld dat hij zich “onredelijk agressief” heeft gedragen tegenover ambtenaren.

Volgens onderzoeker Adam Tolley ging de Conservatief Raab “verder” dan redelijk is. Hij stelt dat ambtenaren de vicepremier “onredelijk moeilijk in de omgang” vonden. Volgens Tolley had Raab zijn gedrag daarom eerder moeten aanpassen.