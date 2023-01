Campagne tegen polariseren bij vaccineren, vluchtelingen en klimaatcrisis

Terwijl op Joop de bezoekers zoeken naar het uitwisselen van de juiste genuanceerde argumenten om onderling tot verbinding te komen, gaat het er in de rest van de samenleving heel wat anders aan toe. Verschillen in politieke of maatschappelijke opvattingen leiden tot ernstige persoonlijke conflicten waardoor bijvoorbeeld vriendschappen sneuvelen en familiebanden verbroken worden. SIRE, de stichting die met ideële reclame de samenleving wil verbeteren, heeft een serie commercials gemaakt om te waarschuwen voor die ernstige gevolgen. In de clips zijn 'discussies' te zien over zaken als vaccinatie, klimaatcrisis en vluchtelingenbeleid. Dat zijn onderwerpen waar argumenten al snel plaatsmaken voor emoties en de hersens worden verruild voor de onderbuik. SIRE roept op kalm te blijven, je niet op de kast te laten jagen en te deëscaleren.