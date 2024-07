Confrontaties tussen gevechtsvliegtuigen NAVO en Rusland, oorlogsgevaar neemt verder toe

NORAD, het Amerikaans-Canadese commandocentrum dat het Noord-Amerikaanse luchtruim bewaakt, signaleerde twee Russische en twee Chinese bommenwerpers bij Alaska in de zogeheten Air Defense Identification Zone, de benaming voor internationaal vastgestelde gebieden waar militaire vliegtuigen zichzelf kenbaar moeten maken. China en Rusland werken sinds de Russische invasie in Oekraïne nauwer samen.

Het VK moet over drie jaar klaar zijn voor een oorlog, waarschuwt de Britse topmilitair Roland Walker. Ook in Duitse militaire kringen wordt alarm geslagen; Rusland kan mogelijk binnen vijf tot acht jaar een aanval uitvoeren op NAVO-gebied. De opvallende onheilsberichten uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland komen niet van de eerste de beste. Generaal Roland Walker is hoofd van het Britse leger, in Duitsland trekt defensiechef Carsten Breuer aan de alarmbel. "We merken dat het Russische leger zich naar het Westen richt", zegt Breuer aan de lokale krant Sächsische Zeitung. "De troepen van Moskou hebben binnen vijf tot acht jaar voldoende materieel en mankracht om een NAVO-gebied te kunnen aanvallen."