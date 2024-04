Confrontaties rond Israël en Gaza bij viering Italiaanse Bevrijdingsdag

In Milaan is de traditionele parade van ter viering van Bevrijdingsdag uitgelopen op een confrontatie tussen aanhangers van Israël en Palestina. Onderdeel van de parade is een contingent van de Joodse Brigade, een Brits legeronderdeel van 5000 joodse vrijwilligers afkomstig uit Palestina dat in de Tweede Wereldoorlog meevocht om Noord-Italië te bevrijden van fascisten en nazi's. De Israëlische vlag was hun vaandel en die wordt jaarlijks meegedragen tijdens de parade waarbij dit keer ook een spandoek te zien was met de tekst "Twee volkeren, twee staten. Links voor Israël". De parade is van oudsher een manifestatie van links. De burgemeester sprak zich op de manifestatie uit tegen de fascistische trekken van de huidige ultrarechtse regering.