Conflict met school? Bel de advocaat

5 jun. 2015 - 6:44

Help!! Ik wil met behulp van mijn opvallende nickname ergens dringend aandacht voor vragen. Ouders stellen soms te weinig grenzen omdat psychologen vanaf de jaren '80 ouders beschuldigden van alle fouten die hun kind werden aangedaan. (Hierbij dienen we onderscheid te maken tussen gewone ouderlijke fouten en ernstige zaken als verwaarlozing, mishandeling en incest. Dat zijn inderdaad ernstige zaken). Doodgewone ouders zonder genoemde 'zonden' konden bijna geen goed meer doen. Vervolgens had je twintig jaar geleden het boek 'Oei ik groei' dat peuters al op een voetstuk plaatste en ouders als een onnozele hals afschilderde. Bij elke kik vh kind moest de ouder klappen etc. Deze ouders zijn onzeker gemaakt door -logen en -gogen. Nu worden ouders massaal bestookt met algemene afkeuring, het is onze nationale hobby geworden om ouders te bashen. Daar worden ouders nog onzekerder van en je hebt een neerwaartse spiraal. Datzelfde doen we ook met leraren en veel leraren worden daar onzeker van. Wat er dus moet gelden is een afspraak 1. We houden op met ouders bashen 2. We houden op met leraren bashen. Als beiden gerespecteerd worden, worden ze zekerder van zichzelf. Dan wordt grenzen geven aan de jeugd makkelijker en neemt juridisering af - op de gevallen na waarin ouders terecht hulp zoeken omdat hun kind zwaar met autisme gepest wordt en niemand helpt op school. Helaas is respect moeten tonen vervangen door respect moeten eisen, door -logen en -gogen uit de jaren '80. Door de 'vrijheid van meningsuiting' is dat versterkt. Protesteren tegen bashen is verdacht geworden, je wordt verdacht van het inperken van meningsuiting. Beetje ziek eigenlijk. Protesteren tegen pesten (in de zin van ouders en leraren omlaag halen bv) mag niet. Toch is hen moreel steunen het enige dat de grenzen aan de jeugd kan redden. Overigens de hulpverlening van vandaag heeft niet meer dezelfde overtuiging als die ik hier bekritiseer, het is veranderd. Het begint ermee dat we niet meer op internet ons gelijk moeten halen, maar echt met elkaar moeten praten en oplossingen zoeken. Anders zijn we zelf ook geen goed voorbeeld voor de jeugd. Ook als we zelf geen kinderen opvoeden zouden we dit moeten doen. Zo ontstaat een klimaat waarin kinderen kunnen gedijen in plaats van ons anonieme internetgedrag na gaan doen. Ik moet zelf helaas anoniem blijven wegens de privacy van mijn kind. Maar ter compensatie probeer ik het netjes te houden.