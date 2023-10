Conflict bij Partij voor de Dieren laait opnieuw op, integriteitsbewaker stapt naar de rechter

De integriteitssecretaris, een werknemer van de partij, wil volgens de NOS geen toelichting geven op de eisen en het kort geding dat volgende week dient. Duidelijk is wel dat het draait om de verklaring die de partij op 6 oktober heeft gepresenteerd. In die verklaring zegt het bestuur dat onafhankelijke deskundigen oordelen dat de klachten tegen Ouwehand ongegrond zijn:

Daarnaast wil het bestuur stilstaan bij het NRC-artikel waarin Ouwehand wordt verweten dat zij druk zou hebben gezet op de integriteitssecretaris in een e-mail. Het bestuur heeft de desbetreffende mail gelezen en concludeert daaruit dat Ouwehand de integriteitssecretaris op een correcte manier heeft gewezen op de onzorgvuldige en onjuiste behandeling van haar medewerker en haarzelf. Het bestuur heeft ook geconcludeerd dat de meldingen tegen Ouwehand en haar medewerker inderdaad op onjuiste en onzorgvuldige wijze in behandeling zijn genomen. Dat Ouwehand opkwam voor haar eigen rechten en die van haar medewerker vindt het bestuur vanzelfsprekend. Dat Ouwehand nu anoniem wordt belasterd in de media is afkeurenswaardig. Dit schaadt Ouwehand, de partij en het meldklimaat.

In de dagvaarding zegt de integriteitssecretaris dat zij vóór dit persbericht door het nieuwe bestuur niet is gewezen op veronderstelde fouten. Verwijten in een e-mail die Ouwehand haar stuurde zouden niet kloppen. Het persbericht „ontbeert iedere feitelijke grondslag, is misleidend en zeer beschadigend voor haar”, staat er. Haar advocaat wil nu geen commentaar geven. De integriteitssecretaris stelde het nieuwe bestuur ook op de hoogte van „een drietal meldingen”, staat in de dagvaarding. Volgens bestuurslid Müller waren dit geen nieuwe meldingen.