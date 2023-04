Concurrente van Rutte voor toppositie NAVO stuit op weerstand want te anti-Russisch

13 apr. 2023 - 13:30

Grappig deze vacature nu 'ons' kabinet inderdaad op vallen staat of lijkt te gaan vallen. Mevrouw Kaag was als Minister van Financiën niet zo'n enorm succes, maar zij is wèl een topdiplomate en heeft - voor mijn gevoel - in Libanon jarenlang buitengewoon goed, uitgebalanceerd en ook moedig gefunctioneerd. Met Rutte moet je een beetje oppassen, die is wel erg onbezonnen Churchilliaans. Bij de laatste is dat toevallig goed afgelopen, maar of dat bij Rutte ook het geval zal zijn, valt te bezien. Al te scherpe hardliners lijken me niet verstandig op dit moment, het zou vervelend zijn als ons continent in één rokende puinhoop zou veranderen, daar is me Europa iets te lief voor.