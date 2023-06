“Computers hebben kunstmatige intelligentie, wij hebben aangeboren domheid”, aldus Druktemaker Pieter Derks bij De Nieuws BV. Moeten we bang zijn dat AI de planeet te gronde zal richten, zoals deskundigen van Big Tech vrezen? Derks denkt dat het probleem toch vooral bij de mens ligt. “AI maakt dingen op basis van wat er al is. Alle teksten op internet afstruinen om een verhaal te maken dat daarop lijkt. Alle plaatjes van zonsondergangen bekijken om er zelf eentje te kunnen verzinnen. Meer van hetzelfde, dat is AI. Een uitvergroting van wat wij het internetbeest de afgelopen jaren hebben gevoerd.”

Dat maakt het natuurlijk zo gevaarlijk. “Wij hebben de wereld de afgelopen jaren volgeplempt met leugens, nepnieuws, marketingtrucjes, manipulatie, uitbuiting, racisme, geweld en de familie Meiland. En dat krijgen we dankzij AI nu keihard in ons gezicht terug. Als we vandaag de computer een premier voor Nederland zouden laten genereren, op basis van wat daar online over te vinden is, dan krijgen we een kunstmatig glimlachende man die de hele dag nietszeggende algemeenheden uitspuugt die ter plekke worden verzonnen om een of ander leugentje te maskeren. Maar daar kunnen we de computer dan moeilijk de schuld van geven.”