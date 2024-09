Complotwappies liegen dat Brigitte Macron transvrouw is en moeten schadevergoeding betalen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 314 keer bekeken • bewaren

Twee Franse vrouwen moeten Brigitte Macron, de vrouw van president Emmanuel Macron, 8000 euro schadevergoeding betalen. De twee hadden op sociale media leugens verspreid dat Macron ooit een man genaamd Jean-Michel was. In werkelijkheid is Jean-Michel haar broer. Ook hij krijgt een schadevergoeding, het tweetal moet hem 5000 euro schadevergoeding betalen.

Voordat Brigitte Macron met de latere president trouwde, heette zij Brigitte Trogneux. Op sociale media werd de leugen verspreid dat die persoon nooit bestaan heeft. Volgens de nepnieuwsverspreiders had Jean-Michel Trogneux een geslachtsverandering ondergaan.

De twee vrouwen zijn zelfverklaard medium Amandine Roy en Natacha Rey, die zichzelf journalist noemt. Die laatste sprak in december 2021 in een interview met Roy op YouTube van een "staatsleugen" en claimde dat ze deze "zwendel" aan het licht had gebracht. Naast de schadevergoedingen kregen de twee een voorwaardelijke geldboete opgelegd van 500 euro.