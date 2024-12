Complotdenkers grijpen de macht

Donald Trump heeft de notoire complotdenker Robert F. Kennedy genomineerd als minister van Volksgezondheid. “Dat is een beetje alsof je een pyromaan hoofd van de brandweer maakt of een klimaatontkenner minister maakt van Klimaat en Groene Groei… Oh wacht”, aldus Druktemaker Lisa Loeb. “Vroeger lachten we nog om complottheorieën. Om die oom die op verjaardagen vertelde dat de maanlanding nep was, of die er heilig van overtuigd was dat de aarde wel plat moest zijn. Nu zitten complotdenkers op posities waar ze daadwerkelijk grote invloed hebben.”