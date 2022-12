Complotdenker Alex Jones vraagt faillissement aan na schadevergoedingen van 1,5 miljard dollar

2 dec. 2022 - 18:09

Ik denk dat als Alex Jones 10 miljoen aan bezittingen heeft opgegeven hij een beetje jokt. Hij is blijkbaar ook druk doende geweest om zijn onroerend goed aan familie over te dragen. Outside of his real estate, it’s not clear how much Jones’ other assets are worth. Bernard Pettingill, Jr., a forensic economist who testified in a separate defamation case against Jones earlier this year in Texas, estimated Jones’ net worth to be between $135 million and $270 million due to the strong financial performance of InfoWars’ parent company, Free Speech Systems. According to Pettingill, InfoWars averaged $53.2 million in annual revenue between September 2015 and December 2018, and brought in $64 million in 2021. The economist said Jones was at one point paying himself $6 million a year. https://www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2022/10/13/alex-jones-likely-doesnt-have-1-billion-he-does-own-five-homes-in-texas-though/?sh=2af55f34426b