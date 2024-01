Competentiecompetitie Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 185 keer bekeken • bewaren

Een observatie

Een prachtige oerdrift: De Competitie. Het meten van je talent ten opzichte van dat van een ander van jouw soort. Compacter dan deze notedop lukt mij niet. Het vermelden van ‘soort’ lijkt mij hierbij van (levens-)belang. Een boksend mens laten boksen tegen een gorilla of een lange afstandsrenner tegen een jaguar laten rennen zou desastreus zijn. De bekoring zit natuurlijk in de aard van het menselijke beestje en is net zo primair als de seksdrift.

Testosteron meten mannetjes-mensen vooral ten opzichte van elkaar. Het gaat dus niet om de ultieme prestatie an sich maar vooral van de betere prestatie binnen de eigen sexe. Inmiddels is de mensheid daarbij gelukkig vrijgemaakt van allerlei andere competatieve doelen als overleving en overheersing van de ander, en heeft de beschaving dit verschijnsel herdoopt met het mysterieuze begrip ‘Sport’. Sport is dus meting. Men meet momentopnames die vervolgens worden vastgelegd in een klassement waarbinnen allerlei subklassementen.

Fascinerend daarbij te zien is dat er ondanks dat inmiddels geheel uitgeklede begrip ‘competitie’ nog steeds parallellen waarneembaar zijn met gedrag in de rest van de dierenwereld. Hoewel aangeleerd gedrag daar natuurlijk nauwelijks geldt en beschaving al helemaal een onbestaand begrip is, zijn de overeenkomsten ronduit frappant. De mannetjessporters maken zich nog altijd ‘mooi’, tooien zich met prijzige kleding, sieraden en andere accessoires en vertonen bijbehorend baltsgedrag. De rest van hun levenswijze is ondergeschikt aan de competitie, het spel, en wordt ook zodanig uitgevent. Waar in vroeger tijden de sporthelden bewierookt en behangen met goud werden voortgetrokken op de zegekar waarna dagenlange bacchanalen hen ten deel vielen, verplaatst men zich in de jaren 2000+ in zo opzichtig mogelijke bolides richting allerlei hedendaags vertier en verleiding. Die verleidingen zijn dan weer zo ouderwets als de jacht op die begeerlijke buitenmaritale bijslaap tot het zo ostentatief mogelijk aanwezig zijn op, al dan niet gesponsord, feestgedruis.

Oude wijn in nieuwe zakken dus, daar kan ons reptielenbrein nu eenmaal niets aan doen. Geld lijkt de onderscheidende factor. Waar het vermogende deel der mensheid dat deel van zijn bestaan vooral versluiert en zich binnen eigen kring begeeft, daar laat de sporter ook die voorsprong op de rest van zijn soort graag zien. Men onthoudt zich daarbij gelukkig van het tonen van de geslachtsdelen doch gebruikt als equivalent graag ander materieel vertoon als luxe auto’s, landhuizen en een overall opulente levenswandel. Sport is dus niet minder dan een levensvervulling voor velen die hunkeren naar het hoogst haalbare danwel deze drift professioneel exploiteren.

Hoewel van dezelfde rudimentaire aard, en minstens even oud, kenmerkt zich daar toch het belangrijkste verschil met de eerdergenoemde seksdrift. De escort of prostituee bedient het oeroud verlangen het liefst zo discreet mogelijk buiten beeld en bovenal lijkt in deze wereld van het verborgene nauwelijks sprake van enige competitie. Tenzij voor mij buiten beeld gebleven wereldwijde sekswedstrijden plaatsvinden, een hoogst opmerkelijk verschijnsel. Men exploiteert een oerdrift maar het component van krachtmeting ontbreekt volledig. Ik zou niet durven speculeren over de drijfveren van de vrouwelijke sporter maar wellicht maakt een en ander onderdeel uit van de ‘zachte krachten’ die men de vrouwtjesmens toeschrijft.

Gaat u nu in ieder geval niet meer ’zomaar een potje voetballen’ met ‘daarna een biertje’ of ‘gezellig een partijtje tennissen’ want dat zou al het bovenstaande teniet doen. Bovendien valt dat dan niet onder ‘Sport’ maar onder het veel vrijblijvender kopje; ‘Vrijetijdsbeoefening’, waarover in een volgende observatie meer.

Meer over: opinie , competitie