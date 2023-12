Communistische Partij China heeft tientallen Chinese weekendscholen in Nederland in zijn greep Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 150 keer bekeken • bewaren

De Chinese Communistische Partij heeft de afgelopen jaren aanzienlijke invloed en macht verkregen over 28 weekendscholen in Nederland. Dat meldt Follow the Money (FTM). Het gaat daarbij om gratis lesmateriaal, kampen voor leerlingen en cursussen voor leerkrachten. Volgens experts probeert de Partij op deze manier invloed en controle te houden op Chinezen in Nederland.

Via het weekendonderwijs voorziet de Chinese overheid leerlingen van Chinese komaf van gratis lesmateriaal en instructieve vakanties. Hun leerkrachten en de schoolbestuurders krijgen les in door de Partij goedgekeurde pedagogische en didactische doelen. Voor adoptiekinderen uit China zijn er speciale 'erfgoed tours'. In het lespakket zitten ook lessen aardrijkskunde en geschiedenis. Daarin wordt bijvoorbeeld geleerd dat Taiwan een afvallige provincie van China is en wordt er met geen woord gerept over de miljoenen doden onder het bewind van Mao Zedong.

De Stichting Chinees Onderwijs (SCON) is de spil in een web van 28 schooltjes die zich inzetten voor de verspreiding van de taal en cultuur, aldus FTM. Deze in Harderwijk gevestigde stichting wordt bijgestaan door de Chinese ambassade in Den Haag, en rapporteert rechtstreeks aan de propaganda-afdeling van het Centraal Comité van de CommunistischePartij. Op deze wijze wordt geprobeerd controle uit te oefenen over iedereen in het buitenland die als Chinees wordt beschouwd door de Chinese overheid. Het is een beproefde manier om oppositiegeluiden tegen te gaan en te proberen de wereldwijde opinie over China te beïnvloeden. De scholen hebben gezamenlijk zo'n vijfduizend leerlingen tussen de 5 en 18 jaar oud.

Omdat de weekendscholen geen gebruik maken van overheidssubsidies, worden er door de onderwijsinspectie geen controles uitgevoerd. Het ministerie van Onderwijs laat desgevraagd weten hier wel veranderingen in door te willen voeren en in gesprek te willen met de weekendscholen.