Commissie-Van Rijn geschrokken van omvang grensoverschrijdend gedrag bij NPO

Bijna 1500 medewerkers van de NPO hebben aan de commissie-Van Rijn verklaard het afgelopen jaar slachtoffer of getuige te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. Dat deden ze na een oproep van de commissie die is ingesteld nadat de Volkskrant in november 2022 onthulde dat er sprake was van grove misstanden op de werkvloer bij DWDD. Oud-staatssecretaris Van Rijn, voorzitter van de commissie Gedrag en Cultuur Omroepen, verklaarde bij de presentatie van het onderzoeksrapport in het Instituut voor Beeld & Geluid geschrokken te zijn van de ernst en omvang van het grensoverschrijdend gedrag. Medewerkers die er slachtoffer van zijn geweest hebben daar vaak nog lange tijd last van, mede omdat ze nergens met hun klachten terecht konden dan wel zich niet gehoord voelden.