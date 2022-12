Commissie: Trump moet vervolgd worden wegens misdrijven tegen de staat

De parlementaire commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt wil dat de Amerikaanse justitie oud-president Trump gaat vervolgen wegens zijn aandeel in de couppoging op 6 januari 2021, waarbij vijf dodelijke slachtoffers vielen. Ook zijn advocaat John Eastman en anderen zouden vervolgd moeten worden wegens het schenden van de wet. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan het beïnvloeden dan wel hinderen van officiële procedures, het samenzweren om de VS te bedriegen, het willens en wetens afleggen van valse verklaringen aan de federale overheid en het helpen of deelnemen aan een opstand tegen de Verenigde Staten.