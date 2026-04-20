Commissaris van de Koning roept hulp justitie in tegen intimidatie door boeren FDF

De Commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, heeft justitie ingeschakeld wegens intimidatie door de beruchte boerenactiegroep Farmers Defence Force. De agressieve boeren dreigen met ‘een oorlog’ tegen bestuurders en volksvertegenwoordigers omdat er een democratisch besluit is genomen waar zij het niet mee eens zijn.

In een verklaring op LinkedIn schrijft Paas:

Farmers Defence Force dreigt met 'oorlog' als de BBB-fractie in onze Provinciale Staten het besluit over een onteigening in Lucaswolde niet binnen 24 uur terugdraait. Ik laat deze dreiging niet passeren. Provinciale Staten hebben afgelopen woensdag in alle zorgvuldigheid een moeilijk besluit genomen. Dát is democratie: afwegen, besluiten, verantwoording afleggen. Niemand - geen actiegroep, geen lobby, geen ultimatum - mag volksvertegenwoordigers onder druk zetten om op een bepaalde manier te stemmen. Die vrijheid is niet onderhandelbaar. Ze ligt aan de basis van onze democratie en is verankerd in de Grondwet.

Met ‘oorlog’ dreigen als je het niet eens bent met een democratisch besluit: dat is intimidatie. Dat gaat alle perken te buiten. En het is strafbaar. Ik doe maandag aangifte.

NRC meldt dat het gaat om de onteigening van een stuk grond. De overheid heeft het bewuste gebied van 31 hectare nodig voor een waterberging die overstromingen moet voorkomen. De boer in kwestie verzet zich tegen de onteigening en krijgt nu vuursteun van de militante FDF na het besluit van Provinciale Staten:

De twaalfkoppige BBB-fractie, die worstelde met het besluit, stemde verdeeld: zes leden waren voor, vier BBB’ers stemden tegen, de twee anderen onthielden zich van stemming. Daarmee was er een ruime meerderheid voor het voorstel. FDF vindt dat de BBB’ers die voor onteigening stemden „de absolute RODE LIJN” hebben overschreden. De groep noemt de zes ook bij naam. „Wat BBB deze familie en alle boeren in Nederland met het instemmen met onteigening heeft aangedaan, betekent een definitief keerpunt. Dit vergeten we niet”, aldus het bestuur in een verklaring .

Op de hem bekende dreigende wijze trachtte FDF-commandant Mark van den Oever zijn zin door te drijven. Tegen een lokale omroep verklaarde hij zelfs BBB-Kamerlid Caroline van der Plas te hebben geïntimideerd: "We hebben Van der Plas een ultimatum voorgelegd. Wij eisen dat deze kwestie binnen 24 uur wordt opgelost. Anders wordt het oorlog."

De actiegroep stelt, zoals gebruikelijk bij kritiek, dat de ernstige dreiging met geweld niet serieus genomen moet worden. De angstaanjagende taal zou slechts bedoeld zijn om het democratisch genomen besluit terug te draaien.

Andere boeren zijn overigens al gewoon akkoord gegaan met het opgeven van grond ten bate van bescherming tegen natuurgeweld.

