Commentator op Russische staats-tv verbijstert presentator met realistische analyse van de oorlog Kijk Nou • Vandaag

Kolonel b.d. Mikhail Kodaryonok heeft in een talkshow op de Russische staats-tv vertelt dat Rusland door de oorlog tegen Oekraïne zijn positie als wereldmacht heeft verzwakt. In een in het Engels ondertitelde clip, die verspreid is door een medewerker van de BBC, zet Kodaryonok in harde bewoordingen uiteen dat het land niet is opgewassen tegen de Oekraïense weerstand. Een dergelijke openheid van zaken is ongekend bij de zwaar door het Kremlin gecontroleerde media.

Kodaryonok vermorzelt de Russische opvatting dat Oekraïne wel moet verliezen omdat de verdediging is aangewezen op dienstplichtigen en het Russische beroepsleger veel 'professioneler' is. Het is niet zo dat dienstplichtigen per definitie slechtere militairen zijn, legt hij uit. En daar komt nog wat bij. "De strategische positie van de Oekraïense strijdkrachten komt er op neer dat ze in staat zijn een miljoen mensen te bewapenen. Dat zeggen ze zelf, "voor ons is het niet moeilijk om een miljoen mensen te mobiliseren'. Waar het om gaat is in hoeverre ze in staat zijn dit leger te voorzien van moderne wapens en militair materieel. Dat kunnen ze natuurlijk niet in hun eentje maar het (Amerikaanse, red) lend-lease programma loopt bijna van stapel, het verzet van een enkele senator zal overwonnen worden. Voeg daarbij dat de Europese hulp nu volledig op gang komt. Dat betekent dat die miljoen Oekraïense soldaten werkelijkheid zullen worden in de nabije toekomst. We moeten er rekening mee houden in onze operationele en strategische berekeningen dat de situatie er voor ons eerlijk gezegd op achteruit gaat."

Hij gaat ook in op de uitbreiding van de NAVO met Finland en Zweden. "Ga niet met wapengekletter en raketten dreigen naar Finland. Dat komt alleen maar belachelijk over. Tenslotte is het grootste tekort van onze militair-politieke positie dat we geopolitiek volledig geïsoleerd zijn geraakt en dat, hoezeer we ook weigeren dat te erkennen, in feite zo'n beetje de hele wereld zich tegen ons keert. Dat is de situatie waar we uit moeten zien te komen."