Commando blokkeerde 1.585 Afghaanse asielaanvragen om oorlogsmisdaden onder de pet te houden

Een officier van de Britse speciale troepen heeft in zijn eentje 1.585 asielaanvragen afgewezen van Afghaanse commando’s. De Afghanen wilden om veiligheidsredenen naar het Verenigd Koninkrijk komen, maar de Britse commando zette hen in zijn eentje de voet dwars, schrijft de Volkskrant .

“De officier, die anoniem is gebleven, had vetorecht en zijn afwijzing was definitief. Hij handelde in de zomer van 2023 in één keer een stapel van 1.585 aanvragen af, wat een ‘sprint’ werd genoemd. (…) Veel aanvragers waren Afghaanse commando’s, zogeheten ‘triples’, die dienden in speciale eenheden (waaronder CF 333) die waren opgericht, getraind en betaald door de Britse speciale troepen. De Afghanen vergezelden de Britse commando’s bij acties, en zouden daarbij getuige zijn geweest van oorlogsmisdaden.”