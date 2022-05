Comedy-activist prijst op briljante wijze CEO wapenlobby de hemel in op conventie NRA

The Good Liars is een Amerikaans comedy duo dat zich specialiseert in het te kijk zetten van politici. Dit weekend togen ze naar de conventie van de National Rifle Association (NRA), de machtige wapenlobby die iedere poging blokkeert om de epidemie van vuurwapengeweld in het land tegen te gaan. De NRA kwam bijeen in Houston, zo'n 200 km verwijderd van Uvalde, de plaats waar een tot de tanden bewapende moordenaar vorige een massale slachting aanrichtte onder schoolkinderen. Duizenden mensen protesteerden tegen het doorgaan van de NRA conventie.

Jason Selvig van The Good Liars bezocht de conventie en liep naar de publieksmicrofoon. "Ik wil graag op merken dat ik doodziek en doodmoe wordt van de linkse media," begon hij. Dat ging er bij de aanwezigen in als Gods woord bij een ouderling. "Omdat ze desinformatie verspreiden over Wayne LaPierre." Dat is de CEO van de NRA die vanachter een tafel op het podium de conventie voorzat. "Steeds als er een mass shooting is dan beweren ze allemaal dat Wayne LaPierre niet genoeg doet om de schietpartijen tegen te gaan en ze suggereren zelfs dat Wayne LaPierre er mede voor gezorgd heeft dat deze schutters makkelijker aan wapens kunnen komen. Je hoorde dat na Las Vegas, na Pulse Night Club in Orlando..." En vervolgens leest hij een hele reeks mass shootings die het land teisterden op. "Steeds hoor je maar weer dat Wayne LaPierre niet genoeg doet. En dat is gewoon niet waar."