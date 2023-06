Combinatie van milieurampen kan veel sneller tot ineenstorting Amazonewoud leiden dan tot nu toe werd gedacht

23 jun. 2023 - 10:44

Nou Robbin met deze opmerking probeer je geloof ik vooral jezelf gerust te stellen. Heb je het artikel eigenlijk wel gelezen? En de moeite genomen door te klikken naar het artikel in Nature? Ga maar lekker slapen en blijf in je bubbeltje waarin niks aan de hand is. Eigenlijk lijk je erg op een geautomatiseerde chatbot die er op gericht is twijfel te zaaien over de klimaatcrisis. Gaap.